حياة كريمة.. الكشف على 240 مواطنًا خلال قافلة طبية بسفاجا

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية أم الحقويطات بمدينة بمدينة، سفاجا ضمن مبادرة "حياة كريمة "

وحسب بيان مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، تم خلال القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج لـ240 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 54 فحصا معمليا، و21 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.