عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. الكشف على 240 مواطنًا خلال قافلة طبية بسفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية أم الحقويطات  بمدينة بمدينة، سفاجا  ضمن مبادرة "حياة كريمة "

 

وحسب بيان مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، تم خلال القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج  لـ240 حالة بمختلف التخصصات،  كما تم إجراء 54 فحصا معمليا، و21 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

البحر الأحمر.. حملة تفتيشية على سوق الخضار في القصير

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

خطأ دى بروين .. مصطفى محمد يتقدم بهدف لمنتخب مصر فى شباك بلجيكا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

بولندا تمنع دخول وفد روسي أراضيها

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

خطة المليار شجرة تمتص أطنانا من الكربون؟ أستاذ بـ زراعة عين شمس يجيب

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

قبل المحاكمة .. اعرف اتهامات المتسببين في وفاة صيدلي حلوان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لسرعة الفصل فى القضايا بالمحاكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

سعر خرافي.. جمبسوت روبي في الرياض يثير الجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. سر غير متوقع لأناقة منى زكي| شاهد

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ