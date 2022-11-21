بعد سداسية إنجلترا في شباك إيران.. أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم

حقق منتخب إنجلترا انتصارًا كاسحًا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب إنجلترا اكتسح الأخضر واليابس في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد خليفة الدولي، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا في انتظار مباراة أمريكا وويلز مساءً.

هل نتيجة مباراة إنجلترا وإيران هي الأكبر في كأس العالم؟ الحقيقة لا، بل هناك العديد من النتائج التي كانت أكبر في المونديال، رغم تسجيل 8 أهداف كاملة على ستاد خليفة الدولي.

أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم 2022

ونستعرض تباعًا أكبر النتائج في تاريخ كأس العالم.

1- المجر ضد السلفادور (10-1) في مونديال 1982

2-المجر ضد جمهورية كوريا (9-0) في مونديال 1954.

= يوغوسلافيا ضد زائير (9-0) في مونديال 1974

أما على صعيد المباريات التي شهدت أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم، فسنتعرضهم تباعًا.

1- النمسا ضد سويسرا (7-5) في مونديال 1954

3 مباريات شهدت تسجيل 11 هدفًا ألا وهي مباريات المجر ضد السلفادور في مونديال 1982، والبرازيل وبولندا (6-5) في كأس العالم 1938، والمجر ضد ألمانيا الغربية (8-3) في نسخة عام 1954.

وشهدت مباراة فرنسا وباراجواي (7-3) تسجيل 10 أهداف في نسخة عام 1958، فيما تم تسجيل 9 أهداف في 5 مباريات على مر تاريخ البطولة.