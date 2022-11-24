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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوي عاملة المنوفية تمنح ماكينات خياطة لأوائل المتدربات بالوحدة المتنقلة

صدى البلد

سلم  الدكتور مهندس سعد عبد الرحيم وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، وطارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء أوائل دورات التدريب المهني بالوحدة المتنقلة، علي مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، ومعدات الكهرباء، وذلك بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية، فى إطار التكامل بين المديرية ومحافظة المنوفية، ضمن مبادرة "حياة كريمة " و"مهنتك مستقبلك".

وحصلت المتدربات هالة عادل جابر ، ومنى شامل عمر أوائل دورة التدريب المهني على مهنة كهرباء التوصيلات على حقائب مزودة بمعدات صيانة وإصلاح الوصلات الكهربائية و شهادتي تقدير وجائزتين ماليتين.

وكان رئيس المدينة  قد أعلن عن مكافأةِ لمَن تُحرز المركز الأول من الفتيات المتدربات في اختبار نهاية التدريب بمنحهم ماكينة خياطة، تقديراً منه على تفوقها وأوفي بالوعود.

وأبدى مدير المديرية سعادته الغامرة بالمتدربات المتفوقات، مقدماً خالص الشكر والعرفان لرئيس المدينة على اهتمامه بتكريم المتدربات على هذا النحو المُشرِّف، وحرصه على تقديم جوائز قيمة تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة كبداية لزيادة الدخل وشق طريقهم فى رحلة الحياه.

وقال مدير المديرية: إن  المديرية سوف تستمر في تقديم الدورات التدريبية داخل الوحدة المتنقلة بزاوية الناعورة ، لتعليم التفصيل، والسباكة، والكهرباء حتى يتم تدريب جميع من تقدم من الفتيات والشباب للحصول على الدورات .

 وأعرب أبو حطب عن خالص تقديره وسعادته بتفوق المتدربات وفخره بهن، مشيرا إلى أن حرصه على تكريم المتفوقات إنما لتحفيز جميع المتدربات على المثابرة لتحقيق التفوق، مؤكداً كامل استعداده للتواصل معهن لتذليل أي معوقات تواجههم أو تلبية متطلباتهم.

وفي ختام حفل التكريم  كلف رئيس المدينة الحملة الميكانيكية بإرسال سيارة لنقل ماكينة الخياطة وتوصيلها إلى منازل المتدربين.

حضر حفل التكريم صابر علام مدير عام إدارة بحوث العمالة، ومصطفى كحلى مسؤول التدريب المهنى، وزينب سويد مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمى .

 

 

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