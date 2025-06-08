طرح جهاز Redmi Pad 2 اللوحي الجديد.. إليك المواصفات

وصل جهاز Redmi Pad 2 الجديد من شاومي ، ويأتي بمجموعة من التحديثات المهمة مقارنةً بجهاز Redmi Pad الأصلي الذي أُطلق عام 2022.

يستهدف هذا الجهاز المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة الذين يرغبون في تجربة جهاز لوحي رائد ، وإليك أهم التحديثات في طراز الجيل الثاني.

حاسوب Redmi Pad 2

طُرح جهاز Redmi Pad الأصلي من عملاق التكنولوجيا الصيني بشاشة LCD مقاس 10.61 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 90 هرتز.

يتميز بشاشة LCD أكبر حجمًا بقياس 11 بوصة ودقة أعلى تبلغ 2.5K ودرجة سطوع قصوى أعلى تصل إلى 600 شمعة ، يحتفظ Redmi Pad 2 بنفس معدل التحديث البالغ 90 هرتز.

أداء أسرع

زوّدت شاومي جهاز Redmi Pad 2 بمعالج MediaTek Helio G100 Ultra الأحدث والأكثر قوة. هذا يسمح له بالتفوق على معالج Helio G99 الأقدم، المُستخدم في الجيل الأول من Redmi Pad.

لذا، يمكنك توقع أداء أفضل في تعدد المهام، وأداء يومي أكثر سلاسة، وتحسينات في ألعاب الهاتف المحمول.

مواصفات جهاز Redmi Pad

يأتي جهاز Redmi Pad بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت (3 جيجابايت + 64 جيجابايت في الهند).

في الوقت نفسه، يأتي الطراز الأساسي من Redmi Pad 2 بذاكرة تخزين 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يأتي الطراز الأعلى بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

بفضل حجمها الأكبر مقارنةً بالهواتف الذكية التقليدية، تتسع الأجهزة اللوحية لبطاريات أكبر توفر عمرًا أطول.

يعمل جهاز Redmi Pad الأصلي ببطارية جيدة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 18 واط.

بينما يظل معدل الشحن السريع ثابتًا عند 18 واط، تشهد البطارية ترقية ملحوظة لتصل إلى 9000 مللي أمبير/ساعة.

وفي المقابل يتميز Redmi Pad 2 بنظام التشغيل أندرويد 15 الأحدث، وهو منصة HyperOS 2.0.