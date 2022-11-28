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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد لمجلس مدينة أخميم

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة أخميم تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المبنى والأقسام المختلفة به، حيث تم إنشاؤه على مساحة 900 متر مسطح، بتكلفة 20 مليون جنيه.

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بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ومديرية الاسكان، ويتكون المبنى من 7 أدوار وبدروم، ويضم غرف إدارية، ومركز تكنولوجي، و 2 سلم، و 3 مصعد كهربائي "أسانسير"، وجاري طرح أعمال التشطيبات النهائية من قبل مديرية الإسكان.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتشطيبات النهائية للمبنى، تمهيدا لبدء العمل به، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء المبنى.

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