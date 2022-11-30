أخبار الرياضة| بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه.. وتحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.
منتخب المكسيك يطلب تناول «الكبسة والجريش» لاكتساب قوة السعودية
قال الصحفي السعودي أسامة النعيمة، إن منتخب المكسيك، طلب تناول وجبتي «الكبسة والجريش» بداعي أنها هي السبب في منح منتخب السعودية، الحماس والقوة، أمام الأرجنتين وبولندا، في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
طاقم تحكيم نسائي يدخل تاريخ المونديال في مباراة ألمانيا وكوستاريكا غدًا
أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، والتي ستجمع بينهما غداً، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، إلى الحكمة ستيفاني فرابارت.
تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي
علّق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة.
تسريب.. قرار هام من كولر بشأن إصابات لاعبي الأهلي
كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن إصابات اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.
بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه
فاجأ مسئولو نادي بيراميدز، نظائرهم في النادي الأهلي، بشأن بيع أسامة جلال، مدافع الفريق السماوي، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
محمود فايز يُكذب ميدو ويُفجر مفاجأة بشأن تفاوض منتخب مصر مع رينارد
كذّب محمود فايز، مدرب منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بشأن تفاوض الفراعنة مع هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية.
كيروش يُطلق قذائف نارية عقب وداع منتخب إيران لكأس العالم
أطلق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، العديد من التصريحات النارية، عقب وداع فريقه لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
غضب عارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي .. تفاصيل
أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر اتباع سياسة التدوير مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
إجراء صادم.. تحرك جديد من الزمالك ضد كهربا
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك خاطب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الحصول على الغرامة المالية كاملة من محمود عبدالمنعم كهربا.
قرار مفاجئ من نجم الزمالك ضد لاعب منتخب تونس السابق
أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، تعرّض لانتقادات وهجوم كبيرين من عصام جمعة، لاعب نسور قرطاج السابق.