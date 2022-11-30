أخبار الرياضة| بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه.. وتحرك جديد من الزمالك ضد كهربا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:.

قال الصحفي السعودي أسامة النعيمة، إن منتخب المكسيك، طلب تناول وجبتي «الكبسة والجريش» بداعي أنها هي السبب في منح منتخب السعودية، الحماس والقوة، أمام الأرجنتين وبولندا، في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا، والتي ستجمع بينهما غداً، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، إلى الحكمة ستيفاني فرابارت.

علّق الإعلامي خالد الغندور، على أنباء انتقال إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن إصابات اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.

فاجأ مسئولو نادي بيراميدز، نظائرهم في النادي الأهلي، بشأن بيع أسامة جلال، مدافع الفريق السماوي، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كذّب محمود فايز، مدرب منتخب مصر الأسبق، أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بشأن تفاوض الفراعنة مع هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية.

أطلق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، العديد من التصريحات النارية، عقب وداع فريقه لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قرر اتباع سياسة التدوير مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك خاطب المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الحصول على الغرامة المالية كاملة من محمود عبدالمنعم كهربا.

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، تعرّض لانتقادات وهجوم كبيرين من عصام جمعة، لاعب نسور قرطاج السابق.