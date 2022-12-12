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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: كولر لن يعلن قائمة الأهلي لأي مباراة.. ومن المستحيل التفريط في أفشة

صدى البلد

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قرر عدم الإعلان عن القائمة الخاصة بأي مباراة حفاظا على تركيز اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc:"هناك مدارس خاصة بالمدربين بعضهم يعلن عن القائمة قبل اللقاء بيومين، والبعض الآخر لا يعلن أي تفاصيل، كولر يرغب في وصول كل اللاعبين لحالة تركيز عالية، وللحفاظ على جاهزية لاعبيه".

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وأضاف: "الأهلي فوجئ بوصول عرضا من الباطن السعودي لاستعارة أفشة لنهاية الموسم، وباب رحيله مغلق تماما، وكولر لن يفرط في اللاعب مطلقا".

 

وأوضح: "هناك عروض عديدة لأفشة من خارج مصر، ومن المستحيل التفريط في اللاعب، وكولر أبلغ الخطيب في جلسة معه مؤخرا بعدم الاستغناء عن أي لاعب مميز".

 

وتابع شبانة: "كولر أبدى موافقة مبدئية على اعارة مصطفى سعد ميسي إلى سيراميكا كليوباترا، في ظل وجود عددًا كبيرا من اللاعبين في مركز الجناح، وهناك لاعبين آخرين وافق على رحيلهم وهم زياد طارق ومحمد محمود".

 

وكشف أن كولر عقد جلسة مع محمد الشناوي، وطالبه بالتركيز العالٍ في المباريات المقبلة، مؤكدا بأن أخطاء المباراتين الماضيتين أمام طلائع الجيش وغزل المحلة لن يقف أمامهما، لكن نصحه بضرورة الهدوء.

 

وأشار إلى أن كولر سيبدأ مواجهة الاتحاد السكندري، بنفس تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة.

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