قرار عاجل من اتحاد الكرة بتعديل نظام السوبر المصري

قرر اتحاد الكرة بالاتفاق مع رابطة الأندية تغيير نظام بطولة السوبر المصري المحلي، ليقام بين 4 فرق وليس بطل الدوري وبطل الكأس، كما هو الحال منذ انطلاق البطولة عام 2000.



نظام البطولة..



وستقام بطولة السوبر المحلي المصري بين 4 فرق، من بينها بطل الدوري وبطل الكأس وسيتم خلال الفترة المقبلة تحديد معيار اختيار الفريقين الآخرين للبطولة والأقرب اختيار الفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع في جدول الدوري.

في سياق مختلف أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات استدعاء لبعض اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار من الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2033 للانضمام لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه 20 ديسمبر الجاري.



وخاطب اتحاد الكرة عددا من اللاعبين فى مقدمتهم صلاح باشا لاعب أودينيزى الإيطالى، ومصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألمانى، ورامز حفظ الله لاعب بيترهيد الإسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألمانى.