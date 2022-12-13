عبدالحفيظ يستقبل فلافيو في الأهلي

استقبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الفريق السابق، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مدير الكرة على الترحيب بفلافيو الذي شاهد مران الفريق ودخل في حوار جانبي مع سيد عبدالحفيظ حول أحوال الفريق وذكرياته مع الأهلي.

يذكر أن فلافيو حرص على زيارة النادي وحضور المران وذلك على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت ظهر أمس.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.