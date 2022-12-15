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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص في عاصفة عاتية اجتاحت الساحل الشرقي الأمريكي

عاصفة شديدة تضرب
عاصفة شديدة تضرب الولايات المتحدة

تسببت عاصفة شتوية واسعة النطاق في تراكم الجليد وهبوب رياح عاتية عبر شمال شرق الولايات المتحدة اليوم الخميس بعد أن أثارت عشرات الأعاصير التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص وخلّفت دمارا كبيرا في الجنوب.

قال مسئولون في ولاية لويزيانا إن امرأة قُتلت حين دمر إعصار منزلها غربي نيو أورليانز، بينما لقيت أم وابنها حتفهما عندما اجتاح إعصار بلدة ريفية في شمال غرب الولاية.

والإعصاران من بين 33 إعصارا رُصدت أمس الأربعاء في مسيسبي ولويزيانا وفلوريدا وألاباما، حيث دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل وشركات، وأسقطت خطوط الكهرباء وتركت أكواما من الحطام في أعقابها.

وقال مسئولون في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في مدينة جريتنا بلويزيانا، والتي يبلغ عدد سكانها 17 ألف شخص جنوبي نيو أورليانز، إن إعصارا ألحق أضرارا بما لا يقل عن 30 منزلا وشركة يتعين هدمها.

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وقالت رئيسة بلدية جريتنا، بليندا كامبر كونستانت، "نعرف أشخاصا نجوا في حوض الاستحمام لأنهم استجابوا للتحذير"، مشيرة إلى عدم حدوث وفيات في جريتنا. وأضافت "كان الأمر خياليا، لكن الناس هنا صامدون".

وقالت الهيئة الوطنية للطقس في توقعاتها إن العاصفة تهدد أجزاء من الساحل الشرقي، من غرب ولاية نورث كارولاينا حتى بنسلفانيا إلى نيو إنجلاند، مع ثلوج تصل إلى 30 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها عن 56 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 37 ألف منزل وشركة في بنسلفانيا وفرجينيا ووست فرجينيا و100 ألف آخرين في الغرب الأوسط الأعلى حتى بعد ظهر اليوم الخميس.

عاصفة الجليد رياح الولايات المتحدة إعصار

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