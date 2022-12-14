تحذيرات من الخروج| عاصفة ثلجية قوية تضرب أمريكا.. صور

تسببت عاصفة قوية في حدوث أعاصير في جنوب الولايات المتحدة وتساقط الثلوج بكثافة وغيرها من الأحوال الجوية القاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من كندا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أدت العاصفة إلى إصابة العديد من الأشخاص في ولاية تكساس وألحقت أضرارًا بالمباني.

ووفقًا لموقع “FlightAware.com”، تأخرت حوالي 9000 رحلة جوية أمريكية يومي الإثنين والثلاثاء، حيث اندلعت العاصفة في جميع أنحاء البلاد.

كما أدى الطقس السيئ أيضًا إلى إغلاق الطرق في بعض الولايات الغربية المتوقع أن يسقط بها ثلوج تصل إلى 2 قدم (60 سم).

وقال الخبراء إن العاصفة قد تؤثر على السكان في كل ولاية تقريبًا.

وأوضح ريتش أوتو، خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس، أنه نظام عاصفة قوي إلى حد ما"، لافتًا "هذا أكبر قليلاً من متوسط ​​عاصفة الشتاء."

وأضاف: "يجب على الناس البقاء في منازلهم أثناء النهار إذا كانوا يعيشون في الشمال".

وبدأ الطقس الأسوأ ليل الاثنين وكان من المتوقع أن يستمر حتى يوم الأربعاء، حيث ضرب السهول الوسطى والشمالية المرتفعة، وهي منطقة في الولايات المتحدة تشمل شرق مونتانا ووايومنج وساوث داكوتا ونبراسكا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الأماكن رياحًا عاصفة تزيد سرعتها عن 40 ميلاً في الساعة (64 كم / ساعة) وتساقط ثلوج كثيفة.