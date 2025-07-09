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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلب عاجل من مدرب فلومينينسي بعد وداع كأس العالم للأندية

فلومينينسي
فلومينينسي

يأمل مدرب فلومينينسي أن يُكسب وصول الفريق البرازيلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية مزيدًا من الاحترام للمدربين البرازيليين، وفقًا لما قاله ريناتو بورتالوبي، مدير النادي،  بعد أن انتهى مشوارهم غير المتوقع في البطولة بخسارتهم 2-0 أمام تشيلسي.

حوّل المهاجم السابق، الذي قاد الفريق إلى بطولة ريو دي جانيرو عام 1995 كلاعب، الفريق من فريق يكافح للهروب من الهبوط إلى فريق يُهدد بالفوز في البطولة في غضون ثلاثة أشهر فقط كمدرب، وحظي النادي بتوديعٍ حافل من الجماهير في ملعب ميتلايف.

يأمل بورتالوبي، الذي ينتقد تدفق المدربين الأجانب على كرة القدم البرازيلية، أن يُسلط هذا الأداء القوي الضوء على المواهب بين المدربين البرازيليين.

قال بورتالوبي، المعروف باسم ريناتو غاوتشو: "آمل أن ينظر العالم، بل والبرازيل أيضًا، إلى المدربين البرازيليين بطريقة مختلفة وأن يُقدّروهم أكثر".

"لا أعارض المدربين من أماكن أخرى في العالم، لكن الناس يتحدثون كثيرًا عنهم ولا يُولون المدربين البرازيليين اهتمامًا يُذكر... لقد أتاحت كأس العالم للأندية هذه للمدربين البرازيليين الظهور بشكل أفضل، وآمل أن يستمر هذا الوضع".

أضفى مشجعو أمريكا الجنوبية أجواءً احتفالية على كأس العالم للأندية، وحققت فرقهم نتائج مفاجئة ومثيرة ضد نظيراتها الأوروبية، في بطولة كان يأمل المنظمون أن تُبرز المواهب العالمية في هذه الرياضة.

قال بورتالوبي إن الفريق الأخير من أمريكا الجنوبية في البطولة سيغادر مرفوع الرأس، واعدًا بالحفاظ على زخم البطولة لجماهيره في الوطن.

وقال: "جماهيرنا الآن أكثر حماسًا وسعادة. سيتوقعون منا نفس الأداء في البرازيل".

فلومينينسي كأس العالم للأندية مدربين البرازيليين تشيلسي ريناتو بورتالوبي

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