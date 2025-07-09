إلغاء هبوط أولمبيك ليون من الدوري الفرنسي

ألغى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء قرار هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد استئناف قدمه النادي.

فرض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إطارًا ماليًا لفواتير الرواتب ورسوم الانتقالات في ميزانية النادي المقترحة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لموسم 2025/2026.

صرح نادي ليون في بيان: "يرحب نادي أولمبيك ليون بقرار الاتحاد الوطني لكرة القدم اليوم بإبقاء النادي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي".

"يود نادي أولمبيك ليون أن يشكر لجنة الاستئناف على تقديرها لطموحات الفريق الإداري الجديد للنادي، والذي يسعى جاهدًا لضمان إدارة النادي بجدية في المستقبل".

هبط نادي ليون من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في نوفمبر الماضي بسبب سوء أوضاعه المالية.

وتم تأكيد القرار في يونيو الماضي بعد اجتماع بين رجل الأعمال الأمريكي ومالك النادي جون تكستور والدوري.

عُيّن قطب كرة القدم النسائية ميشيل كانغ، مالك فريق ليون النسائي، رئيسًا لأولمبيك ليون، خلفًا لتكستور.