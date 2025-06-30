تأجيل قرار مشاركة ليون وكريستال بالاس في المسابقات الأوروبية.. اعرف السبب

لا تزال مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل غير مؤكدة، بعد أن أرجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، قراره بشأن ملكية النادي الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي لنادي ليون الفرنسي من خلال رجل الأعمال جون تكستور.



وتأهل كلا الناديين إلى الدوري الأوروبي بجدارة - وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها بالاس إلى مسابقة أوروبية - لكن يبدو أنهما انتهكا قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة بالملكية متعددة الأندية، ويملك الاتحاد الأوروبي سلطة استبعاد الفرق التي يملكها نفس الملاك أو المستثمرين.

ويمتلك تكستور ليون، ويمتلك حصة 43% في بالاس، والتي وافق على بيعها إلى وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس. ومع ذلك، يبدو أن نفوذه في صنع القرار في النادي اللندني محدود.

وقد تُحسم قضية معقدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لصالح بالاس إذا تأكد هبوط ليون القسري من الدوري الفرنسي بسبب أزمته المالية المستمرة.

ومن المقرر أن يُنظر في استئناف ليون - الذي احتل المركز السادس في الدوري هذا الموسم - في هذه القضية خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ليون وافق سابقًا على استبعاده من مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي لموسم 2025-2026 في حال أكدت الهيئة الوطنية للبطولات هبوطه إلى الدرجة الثانية.

ولم يشارك بالاس في أي مسابقة أوروبية خلال 70 عامًا من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لها، لكنه فاز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في مايو ليضمن التأهل المباشر إلى الدوري الأوروبي.