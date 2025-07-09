إذاعة جيش الاحتلال: العبوات الناسفة تسببت في مصرع 27 من أصل 38 جنديًا منذ تجدّد القتال

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن قادة إسرائيليين في غزة، أن العبوات الناسفة تسببت بمقتل 27 من أصل 38 جنديا منذ تجدد القتال بـ مارس الماضي.

وأوضحت أنه أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في الأشهر الأخيرة كانت نتيجة العبوات الناسفة.

وكشف إعلام إسرائيلي عن مقتل سائق جرافة يعمل لدى وزارة الدفاع وإصابة جنديين آخرين بعد استهداف آلية هندسية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كشفت القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور الولايات المتحدة حاليًا، قال إن إسرائيل عازمة على تحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية في قطاع غزة