"دوّي" بلغة برايل.. تمكين الفتيات ذوات البصائر أولوية مصرية بدعم يونيسف

صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأننا اليوم نحتفل بإطلاق دليل المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى " بطريقة برايل للأطفال ذوى البصائر.

وذلك بالتعاون والتنسيق مع يونيسيف، مؤكدة على أن إطلاق هذا الدليل خطوة جديدة تؤكد أن كل طفل في مصر، دون استثناء له الحق في الوصول إلى المعرفة والمشاركة في بناء مستقبله.

جاء ذلك بحضور ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر، والدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضوات واعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمين العام للمجلس، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، ومنظمات المجتمع المدني الشريك.



و أعربت "السنباطي" عن خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ما قدمته من دعم وتعاون صادق في مراجعة هذا الدليل، كما توجهت بالشكر إلى منظمة يونيسف لدعمها المتواصل لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في إعداد هذا الدليل وحتى خروجه إلى النور، فقد كانوا دوما نعم الشريك والداعم خلال السنوات الماضية آملة أن تستمر هذه الشراكة نحو تحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

وقالت "السنباطي" إن الدولة المصرية نجحت في إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال، من خلال التزامها باتفاقية حقوق الطفل، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، ودمج قضايا الطفولة في استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، وقد اتخذت الدولة خطوات مهمة في مجال حماية وتنمية الطفولة والأمومة، كان من أبرزها صدور القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي نص في مادته الأولى على تبعية المجلس لفخامة رئيس الجمهورية، في خطوة تعبر عن حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الطفولة والأمومة في مصر.



وأكدت "السنباطي" أن تمكين الفتيات والفتيان إحدى الأولويات الجوهرية التي عمل عليها المجلس منذ إنشائه، وتجسد ذلك في عدد من المبادرات النوعية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين البنات " دوّى "، التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، في مارس 2022، بما يعكس دعم سيادتها الكبير لحقوق الفتيات، وإيمانها العميق بقدراتهن، ويؤكد حرص القيادة السياسية على حصول كل فتاة في مصر على فرص متساوية للوصول إلى المهارات والخدمات في مجال تمكين الفتيات، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الفتيات في التعبير عن أنفسهن، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتحفيز حوار مجتمعي إيجابي حول قضايا الفتيات في بيئة آمنة، من خلال تشجيع الفتيات والفتيان على طرح القضايا التي تهمهم، والمشاركة في معالجتها.



وأضافت "السنباطي" أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الهمم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع، وقد اتخذت الدولة، في ظل الجمهورية الجديدة، خطوات جادة وانحيازا حقيقيا لهم، سعيا لتأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، من بينها قانون "صندوق قادرون باختلاف" وتعديلاته، التي تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم ومزاياهم القانونية، في ظل إرادة سياسية واضحة ومؤمنة بأهمية التمكين.



وأوضحت رئيسة المجلس أن إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة " دوّى " بطريقة برايل اليوم، والذي تعهدنا به في يناير الماضي، في ختام ورشة العمل التشاركية بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعد دليلا قاطعا على التزامنا بتوفير المعرفة والتمكين لكافة فئات الأطفال في مصر، دون تمييز، وسيتاح هذا الدليل للأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، في جميع المدارس والمعاهد بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهر الشريف، فضلا عن الجمعيات المعنية، إيمانا بحقهم الكامل في الوصول إلى المعرفة والمشاركة في التنمية.



ومن جانبها قالت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر: "نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وشركائنا من أجل عالم يحتضن فيه جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال القادرون باختلاف، وعلى أن يتم دعمهم في جميع مراحل حياتهم. وهذا هو ما يجسده إطلاق اليوم، من خلال توسيع نطاق مشاركة جميع الأطفال وخاصة الفتيات ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوّى تحت رعاية السيدة انتصار السيسي. إن الدليل التدريبي لدوي بطريقة برايل، والمعتمد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو أداة عملية لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة، حيث يمكنهن من التعبير عن أنفسهن، والوصول إلى الخدمات، واكتساب مهارات حياتية تشمل القيادة والثقافة الرقمية".