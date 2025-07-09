إصابة لاعبة بارتجاج في المخ بأمم أوروبا للسيدات

ستغيب لاعبة خط الوسط الدنماركية إيما سنيرل عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلادها في بطولة أوروبا للسيدات بسبب إصابتها بارتجاج في المخ.

اضطرت سنيرل إلى الخروج من الملعب في الدقيقة 69 من مباراة الثلاثاء التي خسرتها الدنمارك 2-1 أمام ألمانيا، بعد أن أصابتها كرةٌ تشتيتيةٌ من زميلتها في الفريق في وجهها مباشرةً، قبل لحظات من الهدف الثاني لألمانيا.

وصرح الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في منشورٍ على X: "إيما سنيرل غير متاحة لمباراة بطولة أوروبا ضد بولندا يوم السبت بسبب إصابة الرأس التي تعرضت لها في المباراة ضد ألمانيا".

وأضاف: "نتمنى لسنيرل الشفاء العاجل".

لا يوجد الكثير من الفرص في مباراة السبت، حيث خرجت كلٌ من الدنمارك وبولندا من البطولة بعد خسارتهما أمام السويد وألمانيا.