التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي أو Necrotizing Fasciitis هو مرض نادر لكنه خطير للغاية، يُعرف شعبيًا باسم الجرثومة الآكلة للّحم، هل سمعت عنها من قبل هل يمكن لأى شخص الإصابة بها؟ أسئلة كثيرة تخطر على بال الجميع‘ الجرثومة الأكلة للحم تهاجم الأنسجة الرخوة في الجسم بسرعة مذهلة، وقد يؤدي إلى الوفاة خلال أيام إن لم تعالج فورًا. فكيف يحدث هذا المرض؟ وما هي أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه؟

ما هو تحلل الجلد السمي؟

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

قال الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تحلل الجلد السمي هو عدوى بكتيرية حادة تصيب الأنسجة تحت الجلد، وتنتشر بسرعة إلى الأوتار والعضلات، وتقوم البكتيريا بإنتاج سموم تدمر الأنسجة الحية، مما يؤدي إلى تعفنها وموتها، محدثة ألمًا شديدًا وتورمًا قد يبدو في البداية كالتهاب بسيط أو جرح صغير.

أسباب مرض تحلل الجلد السمي

في أغلب الحالات، يبدأ المرض من جرح بسيط أو خدش أو حتى لدغة حشرة، تدخل البكتيريا، وغالبًا ما تكون من نوع Streptococcus pyogenes أو أنواع أخرى من البكتيريا المقاومة، إلى الجسم، وتبدأ في مهاجمة الأنسجة، وقد تتطور الإصابة سريعًا لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، مثل مرضى السكري، أو من يعانون من أمراض الكبد أو الكلى.

أعراض لا يجب تجاهلها

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

الخطير في تحلل الجلد السمي أن أعراضه قد تبدو في البداية غير مقلقة، لكنها تتدهور بسرعة، وأبرز العلامات تشمل

ألم شديد لا يتناسب مع حجم الجرح أو الإصابة

تورم واحمرار سريع حول المنطقة المصابة

حمى وقشعريرة

تغير لون الجلد إلى أزرق أو أسود

ظهور بثور أو تقرحات

رائحة كريهة من مكان الإصابة

انخفاض ضغط الدم والارتباك علامات تسمم الدم

السرعة في العلاج تنقذ الحياة

إذا تم الاشتباه بالإصابة، يجب التوجه فورًا إلى الطوارئ. فالعلاج يتطلب تدخلاً عاجلاً باستخدام:

مضادات حيوية قوية عبر الوريد

جراحة لإزالة الأنسجة الميتة

أحيانًا بتر الطرف المصاب لإنقاذ المريض

علاج داعم للحفاظ على الأعضاء الحيوية

كيف تحمي نفسك؟

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة