حادث مأساوي.. محرك طائرة يبتلع رجلا في مطار إيطالي وتوقف حركة الطيران

شهد مطار بيرغامو الإيطالي حادثا مروعا حيث ابتلع محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا رجلا أثناء إقلاعها مما تسبب في إغلاق مؤقت للمطار، بعد وفاة رجل على المدرج أثناء استعداد رحلة للإقلاع.

ويوفر المطار رحلات طيران منخفضة التكلفة من مدينة ميلانو وإليها.

وقالت إدارة المطار في بيان إن عمليات الطيران توقفت من الساعة 10:20 إلى الساعة 12 بالتوقيت المحلي (08:20 إلى 10:00 بتوقيت جرينتش) "بسبب مشكلة في ممر الطائرات"، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وبين متحدث باسم المطار وفاة الرجل، مشيرا إلى أنه لم يكن راكبا ولا موظفا بالمطار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الرجل لقي حتفه بعد أن ابتلعه محرك طائرة تابعة لشركة فولوتيا أثناء إقلاعها.

ونقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" عن مسؤولين بالمطار القول إنه يبدو أن شخصا ما ركض على المدرج أثناء إقلاع طائرة، وتم شفطه إلى داخل المحرك.