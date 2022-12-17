ضياء رشوان: الرئيس السيسى وجه الشكر للجالية المصرية بواشنطن على حفاوة الاستقبال

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على التوجه بكل الإعزاز والشكر الصادق للجالية المصرية بأمريكا على ما أبدته من حفاوة استقباله طول فترة إقامته هناك، مشيرا إلى أنه أكد أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، أن إدارة بايدن الديمقراطية ساعدت في إنهاء حكم الإخوان.



وتابع: " “إحنا كنا متعودين في كل زيارة للرئيس السيسي لواشنطن، الإخوان ينظموا وقفات احتجاجية، المرة دي مفيش أي أخبار عن وقفات احتجاجية ضد زيارة الرئيس السيسي، اللي كانوا واقفين بس أبناء مصر الحقيقيين، الوطنيين”.