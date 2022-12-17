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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. مديرية الصحة تنظم ندوة حول الجوانب القانونية فى الممارسات الطبية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

استضافت مديرية الصحة بالدقهلية ندوة  اليوم حول الجوانب القانونية في الممارسات الطبية  بحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات .

شهدت الندوة محاضرتين: الأولى عن الملف القانوني بنقابة أطباء الدقهلية ألقاها الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية  وقد شملت المحاضرة  كيفية التواصل مع الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية  وآلية التعامل مع حالات الاعتداء علي مقدمي الخدمة الصحية المسؤولية الطبية والمضاعفات الواردة.

المحاضرة الثانية بعنوان" التقارير الطبية المختلفة والتعامل معها"  ألقتها الدكتورة أمال البقري  رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية بطب المنصورة أعقبها نقاش موسع عن المشاكل التى تواجه الفرق الطبية.

الدقهلية مديرية الصحة الفرق الطبية وكيل الوزارة أطباء الدقهلية مدير الطب العلاجى قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية نقابة أطباء الدقهلية

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