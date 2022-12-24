بريطانيا .. زيادة الإنفاق الدفاعي مليار جنيه إسترليني

ذكرت صحيفة تليجراف اليوم السبت أن بريطانيا ستزيد الإنفاق الدفاعي بأكثر من مليار جنيه إسترليني (1.21 مليار دولار) لتجنب خفض القيمة الحقيقية خلال العامين المقبلين.

وقالت إن من المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت زيادة ميزانيته في الربيع.

وقالت الصحيفة إن خبراء عسكريين يقدرون أن ميزانية وزارة الدفاع في 2024/25 يجب أن ترتفع إلى 50.1 مليار جنيه من 48.6 مليار جنيه لتجنب خفض القيمة الحقيقية مع استمرار التضخم فوق 10٪.

قال هانت ، في ميزانيته الخريفية الشهر الماضي ، إن الحكومة أدركت الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وأكدت أنها ستحافظ على الميزانية على الأقل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع التزامها بحلف الناتو عبر المحيط الأطلسي.

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز 'لدينا واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في أوروبا وفي 2020 أعلنا عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة'.

وأضاف المتحدث أن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي سيتم اعتبارها جزءًا من المراجعة المتكاملة التالية ، وهي وثيقة تحدد أولويات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية لبريطانيا في الربيع.