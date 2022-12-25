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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للتخلص من شح المصادر.. استشاري تغير المناخ: ثورة ضخمة بقطاع الطاقة عالميا|فيديو

الدكتور ماهر عزيز،
الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ

أكد الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، وعضو المجلس العالمي للطاقة، أن مصر في تحولها للطاقة المتجددة هي عضو ما بين 197 دولة بالعالم، وتندرج تحت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ.

وقال ماهر عزيز، خلال لقائه ببرنامج “صباحنا مصري” عبر “الفضائية المصرية”، إن الطاقة تتعلق بالمناخ بطريقة وثيقة، مؤكدا أنه ما بين 66% إلى 70% من الغازات الدفيئة تنبعث من قطاع الطاقة، كغازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وعدة غازات أخرى.

وأضاف ستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، وعضو المجلس العالمي للطاقة، أن هناك ثورة ضخمة في قطاع الطاقة بالعالم كله، حتى يتم التخلص من شح المصادر، مؤكدا أن هناك تحولا في الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمصادر غير الاحتراقية كالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

 لتعظيم جهودها في مجال الطاقات الجديدة

وأشار ماهر عزيز إلى أن مصر عندما تتجه إلى تعظيم الطاقات الجديدة والمتجددة، فإنها تحل مشكلة تنوع مصادر الطاقة، وتكافح التغير المناخي، خاصة أنه بمؤتمر المناخ مصر حصلت على 500 مليون دولار لتعظيم جهودها في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

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