برلماني: الإفراج عن البضائع في الموانئ ستودي إلى ضبط السوق وتراجع الأسعار

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية بناء على توجيها الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع المتواجدة بالموانئ، ستؤدي إلى تحقيق التراجع في الأسعار، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات وكذلك الحد من مشكلات نقص الأعلاف.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحكومة تقوم بمجهودات لضبط الأسواق، من خلال الأجهزة الرقابية والوزارات المختلفة، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على التجار لمنع ارتفاع الأسعار.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن قرار إلزام التجار بكتابة السعر على المنتجات، يجب أن يطبق بشكل دقيق للغاية ويتم مراقبة تطبيقه نظرًا لأهمية هذا القرار في ضبط السوق والأسعار ومنع استغلال التجار للأزمات على حساب المواطنين، مطالبًا كافة المواطنين بتقديم الشكاوى للجهات المعنية حال عدم التزام أي جهة بقرار كتابة الأسعار على المنتجات.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أمس، مؤكدًا أن الرئيس اعتاد على الحديث بشفافية ووضوح في كافة الأمور أمام المواطنين، قائلا « حديث الرئيس السيسي في مختلف الأزمات أمس وكيفية تحرك الدولة لمواجهتها دليل على أن الدولة المصرية تشعر بما يتحمله المواطن من أعباء نتيجة الأزمات العالمية وأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها».