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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة السوشيال ميديا.. السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. رسالة ساخرة وغامضة من كهربا على إنستجرام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
شريف مدكور: كل سنة واخواتي في الإنسانية بمحبة

هنأ الإعلامي شريف مدكور، الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي  بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب شريف مدكور في منشور له: “عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام كل سنة واخواتي في الإنسانية في محبة”.

برسمة نار على رقبتها.. راندا البحيري في جلسة تصوير جديدة

خطفت الفنانة راندا البحيري الأنظار، في جلسة تصوير جديدة وغريبة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت راندا البحيري في جلسة التصوير، بوجود رسمة نار علي رقبتها، واضعة ميك أب بنفس الألوان علي وجهها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة راندا البحيري الغريبة. 

بالحجاب.. منة فضالي من كواليس مسلسل العمدة لرمضان 2023

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة لها من كواليس مسلسل العمدة المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي مرتدية الحجاب، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جمعة مباركة، نرجس العمدة رمضان 2023”.
هاشتاج عيد ميلاد مجيد يتصدر تريند تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “عيد ميلاد مجيد”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتهنئته الأقباط. 

وتصدر هاشتاج “عيد ميلاد مجيد" قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التغريدات للاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد وتهنئته الأقباط..

الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

محدش مسليني.. رسالة ساخرة وغامضة من كهربا عبر انستجرام

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة ساخرة وغامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “انا محدش مسليني غير اللي بيكلمني في مخي اقسم بالله عليه مواضيع جامدة”.

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