بالحجاب.. منة فضالي من كواليس مسلسل العمدة لرمضان 2023

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة لها من كواليس مسلسل العمدة المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي مرتدية الحجاب، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جمعة مباركة، نرجس العمدة رمضان 2023”.

وشاركت الفنانة منة فضالي في العديد من الأعمال، ولكن أخر أعمالها: مسلسل "مشوار الونش" والذي يتم عرضه حاليا، بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

كما شاركت منة فضالي مؤخرًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وحسين فهمي، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج روؤف عبد العزيز، وتأليف حسام موسى.