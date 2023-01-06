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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالحجاب.. منة فضالي من كواليس مسلسل العمدة لرمضان 2023

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة لها من كواليس مسلسل العمدة المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهرت منة فضالي مرتدية الحجاب، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جمعة مباركة، نرجس العمدة رمضان 2023”.

بسيلفي صباحي.. منة فضالي تخطف القلوب في أحدث ظهور

منة فضالي تشارك متابعيها بصور جديدة عبر إنستجرام

وشاركت الفنانة منة فضالي في العديد من الأعمال، ولكن أخر أعمالها: مسلسل "مشوار الونش" والذي يتم عرضه حاليا، بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

 

كما شاركت منة فضالي مؤخرًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وحسين فهمي، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج روؤف عبد العزيز، وتأليف حسام موسى.

الفنانة منه فضالى منة فضالي مسلسل العمدة العمدة رمضان 2023

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