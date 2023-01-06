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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال قداس عيد الميلاد

صدى البلد

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلى رأسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح  بالعاصمة الادارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني.
 

وأكد القمص موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، على قناة dmc، مع الاعلامي رامي رضوان، ،:" العديد من المواطنين المسيحيين سيكونون في كاتدرائية ميلاد المسيح.
 

وعن الإجراءات الاحترازية، أكد القمص،:" إجراءات مواجهة كورونا ستكون موجودة ولكن سيشهد القداس هذا العام إعدادا طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

https://fb.watch/hTlUq3pLll/

الإجراءات الاحترازية العاصمة الادارية الكنيسة الأرثوذكسية العاصمة الإدارية الجديدة البابا تواضروس

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