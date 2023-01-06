متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال قداس عيد الميلاد

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن القداس سيقام في كل كنائس مصر وعلى رأسها القدس بكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة والتي سيصلي بها البابا تواضروس الثاني.



وأكد القمص موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، على قناة dmc، مع الاعلامي رامي رضوان، ،:" العديد من المواطنين المسيحيين سيكونون في كاتدرائية ميلاد المسيح.



وعن الإجراءات الاحترازية، أكد القمص،:" إجراءات مواجهة كورونا ستكون موجودة ولكن سيشهد القداس هذا العام إعدادا طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة.

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