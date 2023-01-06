البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 9.6% بأول أسبوع من 2023

مكاسب بالجملة..

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من عام 2023.. حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.