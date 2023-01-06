عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكاسب بالجملة..

البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 9.6% بأول أسبوع من 2023

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الأول من عام 2023.. حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة.

سجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة.

 وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.920 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.362 مليار ورقة منفذة على 269 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

البورصة البورصة المصرية ربح رأس المال السوقي رأس المال السوقي المؤشر الرئيسى ايجى أكس 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

لا داعي للتمثيل | نجم بيراميدز يثير الجدل برسالة غامضة

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

ترشيحاتنا

بث مباشر| البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

ثروة وممثلة شهيرة .. القطة أوليفيا تصنف ثالث أغنى حيوان عالميًا

لا تظنوا تلاعبكم شطارة| خطيب الأزهر للتجار الجشعين : احذروا من غضبة الله

مصطفى بكري: صندوق دعم الأسرة لن يتعدى مئات الجنيهات.. فيديو

شوط أول سلبي بين العراق وعمان في كأس الخليج العربي

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

فيديو

كحول وعقاقير.. مفاجآت عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا

تضخمت شفتيها .. سر صورة اللبنانية نور بوجه مشوه

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ