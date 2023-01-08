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ديني

متحدث الأوقاف: مصر قدمت للعالم نموذجا فريدا في التسامح والوحدة الوطنية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكد الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة و المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، أن مصر قدمت للعالم نموذجا فريدا في التسامح والوحدة الوطنية، فنسيجها الوطني قوي ومتين لا يستطيع أحد أن يقطعه ما دام أقطابه (المسلمون والمسيحيون) في رباط ووحدة متضامنين متحابين في سبيل الوطن، وذلك في ظل قيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم اهتماما كبيرا برعاية الوحدة الوطنية ونشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ الأفكار المتطرفة الهدامة.

مصر قدمت للعالم نموذجا فريدا في التسامح

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - على أن أبرز ما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بنسيج الوحدة الوطنية هو حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وإلقائه كلمة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت الدكتور عبدالله حسن، إلى أن ما يؤكد على هذا الترابط أيضا التهاني المتبادلة بين كافة الجهات في الدولة، ومنها قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأشقاء الوطن بعيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية بحي العباسية بالقاهرة، على رأس وفد دعوي كبير من قيادات الأوقاف.

وأشار إلى أن هذا اللقاء تُوج بتأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني ووزير الأوقاف، أن مصر أنموذج فريد في نشر ثقافة التسامح الديني، وفهم مقتضيات العيش المشترك.

وعلى صعيد الاستعدادات المتعلقة بمسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم التاسعة والعشرين والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن المسابقة تتضمن عدة فروع، الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن على 45 عامًا، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه، والفرع الثاني: الأسرة القرآنية ويشمل حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن 3 أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.. والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن على 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.. والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن على 40 عامًا، بجائزة أولى 150 ألف جنيه، وجائزة ثانية 100 ألف جنيه.

وأوضح أن الفرع السادس يشمل ذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن على 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.. والفرع الثامن : المحفظ المثالي وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وانتقالا إلى استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان الفضيل، أوضح أن الوزارة أعدت خططا غير مسبوقة للشهر الكريم تم بموجبها تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، وتكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الأمر الذي يعد انفراجة كبرى ومن الأخبار السارة التي انتظرها المسلمون جميعا.

وأفاد بأنه تم أيضا تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.

الأوقاف وزارة الأوقاف عبد الله حسن الوحدة الوطنية التسامح نبذ الأفكار المتطرفة الفكر الوسطي

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