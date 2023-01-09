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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: نشر فيديو كوبري الساحل جريمة

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن واقعة الفيديو الفاضح لولد وبنت على كوبري الساحل لم يتم نشرها في كل المواقع الاخبارية، مؤكدا أن نشر هذه الواقعة جريمة وكان يجب عدم نشره في المواقع وفق مواثيق الشرف والمجلس الأعلى للإعلام.

وشدد اكرم القصاص، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ضرورة إقامة نقاش يتسع لدرجة أعلى في هذه القضايا الاخلاقية، قائلا: "اللي نشر الفيديو يجب محاسبته بالقانون والقوانين الموجودة تكفي، ومجتمع السوشيال ميديا يجب أن توضع له قواعد كما يجري في كل مكان في العالم".

واستكمل: "أسر الأطفال في واقعة كوبري الساحل يجب أن يتخذوا إجراءات قانونية ضد من نشروا الفيديو"، كما أشار إلى أنه ضد نشر جرائم القتل وقال: "جرائم القتل مش للنشر ودي مش انفراد والنشر في هذه الجرائم مش انفراد وتحقيقات النيابة تستند لكاميرات الشارع".

 

كل الفئات على السوشيال ميديا

وتابع: "أرفض نشر فيديوهات الجرائم في المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي معيارها طوال الوقت أن في تلصص موجود على السوشيال ميديا، وفي ناس تكيفها مع النميمة وفي طيبين وفي أشرار وفي نصابين وفي حرامية وكل الفئات على السوشيال ميديا".

 

أكرم القصاص كوبري الساحل المواقع والمجلس الاعلى للإعلام واقعة كوبري الساحل

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