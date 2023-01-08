أكرم القصاص: الأزمة الاقتصادية عالمية وتأثر مصر بها طبيعي

أكد الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، توفر السلع الغذائية والاستهلاكية رغم المصاعب الاقتصادية.

وقال "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الأزمة الاقتصادية طالت دول العالم أجمع، وتنعكس على الجميع، مشيرا إلى أن مصر جزء من العالم، لذا فمن الضروري أن تتأثر.

فيروس كورونا

وأضاف، أن الدولة المصرية منذ انتشار فيروس كورونا، وهي تتخذ إجراءاتها من أجل مواجهة الصعوبات الاقتصادية، وأنفقت 100 مليار جنيه من أجل دعم العمالة غير المنتظمة و تكافل وكرامة وغيرها من المبادرات.

وتابع أن المعارض التي نظمتها وزارة التموين، من أجل بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، هو إجراء في منتهى الأهمية.

وأردف أن هناك إدراكا ووعيا بأن هذه الأزمة الاقتصادية عالمية في المقام الأول، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى حدوث تحولات كبيرة في معدلات التضخم عالميا.