1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026 موجة هبوط مفاجئة، حيث عاودت أسعار الذهب الانخفاض محلياً وعالمياً بعد ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات الصباحية، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعاً بين المصريين تراجعاً حاداً بقيمة 50 جنيهاً في الجرام الواحد خلال ساعات قليلة بينما تراجع من أعلى سعر 7650 جنهيا بفارق نحو 1700 جنيه، فيما فقد الجنيه الذهب 400 جنيه.

وفي هذا السياق، يستعرض هذا التقرير أحدث تحديثات سعر الذهب في السوق، وحركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، مع استعراض توقعات مسار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية.



أسعار الذهب اليوم

جاءت التعاملات اليوم في محلات الصاغة متأثرة بشكل مباشر بانخفاض الأونصة عالمياً، وهو ما انعكس على سعر الذهب لمختلف الأعيرة، التي سجلت مستويات جديدة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ سعر البيع 6835 جنيهاً للجرام، بينما سجل سعر الشراء 6775 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر البيع 5980 جنيهاً للجرام، ووصل سعر الشراء إلى 5930 جنيهاً للجرام، متراجعاً بحوالي 50 جنيهاً عن مستهل تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر البيع 5125 جنيهاً للجرام، وسجل سعر الشراء 5085 جنيهاً للجرام.

سعر الذهب عيار 14: سجل سعر البيع 3985 جنيهاً للجرام، وبلغ سعر الشراء 3955 جنيهاً للجرام.

سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 47840 جنيهاً، بينما سجل سعر الشراء 47440 جنيهاً.

سعر أوقية الذهب: سجل سعر البيع نحو 212570 جنيهاً، بينما بلغ سعر الشراء نحو 210795 جنيهاً.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على السوق

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4205.9 دولاراً، وهو ما أثر بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق ، خاصة مع استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن غير مدر للعائد.



وجاء هذا الانخفاض ليعكس حالة التذبذب المستمرة التي يشهدها الذهب عالمياً، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة بشأن سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما ينعكس سريعاً على سعر الذهب في مصر.



وتُحتسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، مما يجعل السوق المحلية شديدة الارتباط بالمتغيرات العالمية.

سعر صرف الدولار وانعكاساته على الصاغة

شهد سعر دولار الصاغة اليوم تراجعاً ملحوظاً، ليصل إلى نحو 50.54 جنيه مقابل 49.79 جنيه كسعر رسمي.

ويُعد سعر الصرف عاملاً حاسماً في تحديد سعر الذهب النهائي في الأسواق، حيث أن أي تغير في قيمة الجنيه مقابل الدولار ينعكس فوراً على تكلفة استيراد الذهب الخام، وبالتالي على الأسعار النهائية في محلات الصاغة.

ونتيجة لهذا التباين، يظل سعر الذهب في مصر عرضة لتقلبات سريعة، تجعل التجار والمستهلكين في حالة ترقب دائم لتحركات العملة الخضراء.

العوامل المؤثرة في تحركات سعر الذهب محلياً وعالمياً

يتأثر سعر الذهب بمجموعة من العوامل المتشابكة على المستويين المحلي والعالمي، وأبرزها:

قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية.

قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى، خاصة الفيدرالي الأمريكي.

التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

معدلات التضخم العالمية التي تزيد من الطلب على الذهب كحافظة للقيمة.

حركة العرض والطلب داخل السوق، خاصة في مواسم الزواج والأعياد.



الذهب بين الملاذ الآمن والتذبذب اليومي

رغم التقلبات الحادة التي يشهدها سعر الذهب يومياً، لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.



ويُعتبر الذهب أداة تحوط تقليدية تحمي المدخرات من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية، وهو ما يفسر استمرار الإقبال عليه من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، رغم تقلباته الحادة في بعض الأيام، يبقى السؤال الأكثر تداولاً بين المواطنين: هل يستمر هذا الانخفاض أم أن الأسعار في طريقها للارتفاع مجدداً؟.