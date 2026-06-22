نوع تسالي شهير يحمي من السرطان .. اكتشفه

يعد الفول السوداني من أرخص أنواع التسالي المنتشرة بشكل واسع ولكن هل تعلم أنه سلاح للوقاية من السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع webmd فإن الفول السوداني يساعد في الحماية من السرطان بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية ذات الفوائد الصحية.

سر فاعلية الفول السوداني

وقد يكون للريسفيراترول، وهو احدى المواد الموجودة في الفول السوداني، فوائد في الوقاية من أنواع عديدة من السرطان، و بالنسبة لكبار السن، قد يُساعد تناول الفول السوداني وزبدة الفول السوداني على تقليل خطر الإصابة بنوع معين من سرطان المعدة يُسمى سرطان غدي غير قلبي في المعدة.

كما تشير الأبحاث إلى أن أنواعًا أخرى من المكسرات تُقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، والسرطان عمومًا، أكثر من الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني وقد يعود ذلك إلى اختلاف العناصر الغذائية التي يحتويها الفول السوداني عن المكسرات الأخرى فزبدة الفول السوداني تحتوي على سكر ومكونات أخرى قد تُعاكس بعض فوائد الفول السوداني المضادة للسرطان.

يمنع سرطان البروستاتا

ووجدت إحدى الدراسات زيادة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا زبدة الفول السوداني.