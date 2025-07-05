الرئيس السيسي: استقرار ليبيا سياسياً وأمنياً جزء لا يتجزأ من استقرار مصر

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، السبت، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بحضور المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.

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مناقشة مستجدات الساحة الليبية

تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها، ودعم مؤسساتها الوطنية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الليبية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تُعيد الاستقرار للبلاد.

استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر

وأكد الرئيس السيسي أن استقرار ليبيا سياسياً وأمنياً هو جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشيرًا إلى التزام القاهرة بمواصلة جهودها بالتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية.

خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار

وشدد الرئيس على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، لتعزيز السيادة الوطنية، وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء دورها.

كما أعرب عن اهتمام مصر بالمشاركة في جهود إعادة إعمار ليبيا ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم التنمية المستدامة هناك.

تقدير ليبي للدور المصري

من جهته، أعرب المستشار عقيلة صالح عن تقديره العميق للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين،

وثمّن دور الرئيس السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها واستقرارها.