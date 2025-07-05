وصول11مصابا وحالتي وفاة لمستشفى الباجور في حادث الطريق الإقليمي

استقبل مستشفي الباجور في محافظة المنوفية 11 مصاب وحالتين وفاة في حادث علي الطريق الإقليمي.

ووقع اليوم حادث بين ميكروباصين علي الطريق الإقليمي في نطاق منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة بالقرب من بني سلامة.

واكد مصدر، أن هناك 7وفيات وأكثر من 11 مصاب في الحادث.

وتم نقل المصابين الي مستشفيات محافظة المنوفية حيث وقع الحادث بالقرب من مراكز محافظة المنوفية.

فيما انتقلت القيادات الأمنية وقيادات المرور لمتابعة الحادث ونقل المصابين وإعادة حركة المرور.

كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي أقرب مستشفيات لتلقي العلاج.