كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%

شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عمليات البحث عن الشهادات الادخارية التي توفر عوائد مجزية، وخاصة تلك القادرة على تحقيق عائد شهري من استثمار مبلغ 100 ألف جنيه.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، حيث يسعى الكثير من المواطنين إلى تأمين مصدر دخل منتظم وآمن بعيدا عن المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الأخرى.

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل فرصة استثمارية لا مثيل لها، لما تقدمه من عوائد مرتفعة واستقرار مالي.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "مما يجعلها من أبرز الخيارات المتاحة حاليا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والعائد المضمون".

وأشار جاب الله، إلى أن هذه الشهادات تعد مناسبة للأِشخاص التي تفتقر للخبرات الاستثمارية المتقدمة، إذ توفر لهم مصدر دخل منتظم دون الحاجة للدخول في مجالات استثمارية معقدة أو ذات طابع مضاربي مثل أسواق الذهب أو العقارات، والتي قد تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

شهادات الادخار من بنك مصر

ومن جانبه، أطلق بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، مع تقديم عوائد متدرجة تناسب فترات استثمارية متنوعة.

وتعد شهادة "ابن مصر" من أكثر الشهادات جذبا، نظرا لتنوع طرق صرف العائد سواء سنويا أو شهريا أو ربع سنوي.

تفاصيل عوائد شهادة "ابن مصر":

العائد السنوي:

- 27% في السنة الأولى

- 22% في السنة الثانية

- 17% في السنة الثالثة

العائد الشهري:

- 23% في السنة الأولى

- 19.5% في السنة الثانية

- 16% في السنة الثالثة

العائد الربع سنوي:

- 24% في السنة الأولى

- 20% في السنة الثانية

- 16% في السنة الثالثة

وهذه الشهادات تمنح العملاء حرية اختيار طريقة صرف العائد حسب احتياجاتهم، سواء كانوا يبحثون عن دخل شهري ثابت أو يفضلون الاستفادة من العائد السنوي الأكبر.

شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي تقدم منتجات ادخارية متنوعة، تلائم شريحة واسعة من العملاء، من خلال شهادات بعوائد ثابتة ومتدرجة، تصرف إما سنويا أو شهريا.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

العائد السنوي:

- 27% في السنة الأولى

- 22% في السنة الثانية

- 17% في السنة الثالثة

وقد أعلن البنك الأهلي المصري مؤخرا عن تعديل العوائد على الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد الشهري، لتصبح كالتالي:

الشهادة البلاتينية المتدرجة (عائد شهري):

- 25% في السنة الأولى (بدلا من 24%)

- 21% في السنة الثانية (بدلا من 20%)

- 17% في السنة الثالثة (بعد أن كانت 18%)

والجدير بالذكر، أن الشهادات الادخارية المطروحة من بنكي مصر والأهلي المصري بدائل استثمارية قوية لأولئك الباحثين عن عوائد مرتفعة ودخل منتظم دون تعريض رؤوس أموالهم للمخاطر العالية.

وبفضل التعديلات الجديدة في العوائد، أصبحت هذه الشهادات خيارا مثاليا لكثير من الأفراد، خاصة في ظل الغموض الاقتصادي الحالي.