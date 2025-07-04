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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 4-7-2025

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات البنوك اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، مع استمرار التباين الطفيف بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك العاملة داخل مصر.

ويحرص الكثير من المتعاملين على متابعة سعر الريال السعودي اليوم نظرًا لأهمية العملة السعودية، خاصة للمصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج، وكذلك للمستثمرين في التعاملات التجارية مع المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية على النحو التالي:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 13.180 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.207 جنيه.
  • ميد بنك عرض سعر الشراء عند 13.177 جنيه، وسعر البيع عند 13.307 جنيه.
  • المصرف العربي الدولي سجل سعر الشراء 13.146 جنيه، وسعر البيع 13.172 جنيه.
  • إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 13.140 جنيه، وسعر البيع 13.170 جنيه.
  • البنك المركزي المصري أعلن سعر الشراء عند 13.139 جنيه، وسعر البيع عند 13.176 جنيه.

أما باقي البنوك فجاءت أسعار الريال السعودي فيها كما يلي:

  • QNB الأهلي: الشراء 13.138 جنيه، البيع 13.164 جنيه.
  • بنك الإسكندرية: الشراء 13.134 جنيه، البيع 13.172 جنيه.
  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): الشراء 13.130 جنيه، البيع 13.158 جنيه.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 13.125 جنيه، البيع 13.175 جنيه.
  • بنك التعمير والإسكان: الشراء 13.120 جنيه، البيع 13.186 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في باقي البنوك

  • البنك المصري الخليجي: الشراء 13.119 جنيه، البيع 13.145 جنيه.
  • بنك مصر: الشراء 13.101 جنيه، البيع 13.175 جنيه.
  • البنك الأهلي المصري: الشراء 13.101 جنيه، البيع 13.175 جنيه.
  • بنك قناة السويس: الشراء 13.096 جنيه، البيع 13.182 جنيه.
  • بنك البركة: الشراء 13.075 جنيه، البيع 13.167 جنيه.
  • كريدي أجريكول: الشراء 13.070 جنيه، البيع 13.160 جنيه.
  • بنك الكويت الوطني NBK: الشراء 13.057 جنيه، البيع 13.185 جنيه.
  • بنك التنمية الصناعية: الشراء 13.043 جنيه، البيع 13.279 جنيه.
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الشراء 12.950 جنيه، البيع 13.170 جنيه.
  • البنك العقاري المصري العربي: الشراء 12.805 جنيه، البيع 13.173 جنيه.
  • المصرف المتحد: الشراء 12.712 جنيه، البيع 13.173 جنيه.

متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يتابع المواطنون يوميًا سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسبب ارتباطه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية سواء للعمل أو السياحة أو أداء العمرة والحج.

 كما يحرص الكثير من التجار والمستوردين على معرفة الأسعار لتسوية معاملاتهم التجارية مع شركات سعودية.

ويأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل حالة من التوازن داخل سوق الصرف المصري، مع استمرار الإجراءات التي تتخذها البنوك لتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

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