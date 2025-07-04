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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سام ألتمان يحذر: لا تثقوا في ChatGPT بشكل أعمى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ميتا تطور واتساب للأعمال بميزات جديدة بالذكاء الاصطناعي

في حدثها العالمي Conversations 2025 الذي أقيم في ميامي، أعلنت شركة “ميتا” Meta عن مجموعة من الميزات الجديدة التي قد تغير بشكل كبير طريقة تواصل الشركات مع العملاء عبر تطبيق واتساب.

سخروا من زوكربيرج بسببها.. قصة الصفقة التي أنقذت فيسبوك

 

في عام 2012، كان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ فيسبوك آنذاك، يستعد لطرح شركته للاكتتاب العام، لكن مخاوف كبيرة كانت تؤرقه، خاصة مع التحول المتسارع للمستخدمين نحو الهواتف المحمولة، ما أثار قلق المستثمرين من تراجع قيمة فيسبوك في ظل هذا التحول الرقمي، وأمضى زوكربيرج ليال بلا نوم خوفا من فشل الشركة.

سام ألتمان يحذر: لا تثقوا في ChatGPT بشكل أعمى

حث سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مستخدمي ChatGPT على عدم الثقة العمياء في الأداة، مشيرا إلى أن النموذج، رغم قوته، لا يزال عرضة للأخطاء ويجب التعامل معه بحذر.

آبل توقف تطوير آيباد القابل للطي وتركز على أول آيفون فولد

كشفت مصادر من سلسلة التوريد، بحسب تقرير حديث من DigiTimes، أن شركة آبل قررت إيقاف العمل مؤقتا على مشروع الجهاز القابل للطي الذي كان من المفترض أن يكون نسخة مطورة من جهاز آيباد أو شبيها بجهاز MacBook بشاشة كاملة قابلة للطي.

من هي "روبرت"مجموعة الهاكرز التي تهدد بفضح أسرار ترامب؟
 

يواجه مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطرا جديدا من تسريب اتصالاتهم، بعد أن هددت مجموعة اختراق إلكترونية مرتبطة بإيران – يعتقد أنها نفسها التي استهدفت حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 – بنشر مجموعة ضخمة من الرسائل الإلكترونية التي تمت سرقتها من مقربين منه.

إكس تختبر كتابة “ملاحظات المجتمع” بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إكس X المعروفة سابقا باسم “تويتر”، عن تجربة جديدة تسمح للروبوتات الذكية بتوليد ملاحظات المجتمع، وهي خاصية التحقق من الحقائق التي يقودها المستخدمون.

شاومي تطلق إصدارات من Redmi Note 14 Pro و Pro+ 5G بسعر مخفض

أعلنت شركة شاومي عن طرح لون جديد لهواتف Redmi Note 14 Pro 5G و Redmi Note 14 Pro+ 5G في السوق الهندية، وهو اللون الذهبي الفاخر Champagne Gold، ليضاف إلى مجموعة الألوان الحالية.


تعرف على أبرز 5 ميزات ستجعل iPhone 17 Pro أقوى هاتف في 2025

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، سلسلة iPhone 17 Pro خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حدثها السنوي الكبير المعتاد الذي سيعقد في النصف الثاني من عام 2025. 

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