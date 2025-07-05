برمز الحصان.. حزب العدل يدفع بـ 4 مرشحين كدفعة أولى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ حزب العدل خطواته العملية في سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بدفع أول مجموعة من مرشحيه على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات، حيث تم التقدم رسميًا بأوراق الترشح في كل من:

• أسوان: أحمد ياسين

• أسيوط: محمد سيد سليمان

• البحر الأحمر: أحمد القاضي

• الوادي الجديد: محمود يوسف غالي

وقد اختار الحزب “الحصان” رمزًا انتخابيًا لحملته، تعبيرًا عن قوة الدفع والانطلاق نحو معركة انتخابية جادة، تستند إلى مرشحين يمتلكون رصيدًا شعبيًا وخبرات حقيقية.

وأكد حزب العدل أن الدفع بهؤلاء المرشحين يأتي في إطار خطة شاملة لتقديم بديل مدني ديمقراطي، قادر على تمثيل المواطنين بجدية ومسئولية داخل مجلس الشيوخ، مع التزام الحزب بمواصلة الدفع بمرشحين إضافيين خلال الأيام المقبلة في محافظات: البحيرة، الشرقية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.

وشدد الحزب على أن مشاركته في الانتخابات ليست مجرد مشاركة رمزية، بل هي تعبير عن مشروع سياسي حقيقي، يطرح رؤى جديدة، ويسعى لبناء جسور الثقة بين الناس والمؤسسات، من خلال نواب يعبرون عن نبض الشارع، ويملكون الكفاءة والقدرة على إحداث فارق.