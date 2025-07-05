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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

‎وسط إجراءات أمنية مشددة.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

بدأت محافظة البحيرة اليوم "السبت" في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر تلقي الأوراق لمدة ستة أيام، لينتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بمحيط محكمة دمنهور الابتدائية. 
 

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة. ومن المقرر أن يتم التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس المقبل، بينما سيُجرى الاقتراع داخل مصر يومي 4 و 5 أغسطس.

أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بالبحيرة.

وشهدت المحكمة إقبالاً من الراغبين في خوض غمار المنافسة لتمثيلها في مجلس الشيوخ، حيث تم تلقى طلبات الترشح من 7 مرشحين حتى الآن وهم السيد القفاص، عن حزب مستقبل وطن، محمد وجيه خالد مستقبل وطن، أحمد الفيشاوى، مستقبل وطن ،عمرو الشلمة، مستقبل وطن ،سامح صالح، حماة الوطن، محمود يوسف لطيف الجبهة الوطنية، وأسامة العريان مستقل.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" والذي يغطي جميع المراحل بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

مراحل الترشح والدعاية الانتخابية

يبدأ تلقي وفحص طلبات المترشحين، السبت 5 يوليو الحالي ويستمر حتى الخميس 10 يوليو، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث ينتهي العمل في تمام الثانية ظهرًا، ثم يتم  إعلان ونشر أسماء المرشحين ورموزهم
وعقب ذلك تبدأ مرحلة الطعون، وستفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء الدعاية الانتخابية: سيكون في 18 يوليو، و آخر موعد للتنازل عن الترشح: يوم الأحد 20 يوليو، وبدء فترة الصمت الانتخابي: في 31 يوليو.

مواعيد التصويت وإعلان النتائج

يبدأ تصويت المصريين بالخارج: يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس المقبل، ثم التصويت داخل مصر: يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتم إعلان النتيجة النهائية: في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.

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