أهالي النوبة.. المجالس النيابية: ليس مطلوب من مستحقي التعويض سوى البطاقة الشخصية

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن سيتم تمليك 84 مستحقا للتعويض لـ الأراضي المقامة عليها مساكنهم كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 255 ألف جنية بدلا من الوحدات السكنية كتعويض لأهالي النوبة، لافتا إلى أن ليس مطلوب من مستحقي التعويض سوى البطاقة الشخصية فقط.

التعويض 25 ألف جنيه



وتابع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن التعويض 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلا من أراضي المتضررين من أهالي النوبة التي فقدوها، مستدركا أن كل متضر يحدد نوع التعويض الذي يطلبه.



وأشار المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن قدمنا كافة التسهيلات للمتضررين من أهالي النوبة.

