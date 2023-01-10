عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي النوبة.. المجالس النيابية: ليس مطلوب من مستحقي التعويض سوى البطاقة الشخصية

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن سيتم تمليك 84 مستحقا للتعويض لـ الأراضي المقامة عليها مساكنهم كل بحسب مساحة الأرض المقام عليها.

txt

المجالس النيابية: صندوق قناة السويس ليس بهدف بيعها وإنما تنميتها

txt

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية قورته ثانى بنصر النوبة


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 255 ألف جنية بدلا من الوحدات السكنية كتعويض لأهالي النوبة، لافتا إلى أن ليس مطلوب من مستحقي التعويض سوى البطاقة الشخصية فقط. 

 

التعويض 25 ألف جنيه


وتابع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن التعويض 25 ألف جنيه عن كل فدان بدلا من أراضي المتضررين من أهالي النوبة التي فقدوها، مستدركا أن كل متضر يحدد نوع التعويض الذي يطلبه.


وأشار المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن قدمنا كافة التسهيلات للمتضررين من أهالي النوبة.
 

المجالس النيابية أحمد موسى علاء الدين فؤاد اهالى النوبة التعويض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

روحوا اشتروا بسرعة.. سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

موضوعات متعلقة

وزير شئون المجالس النيابية: 146 دولة دخلت حيز التنفيذ لمكافحة التهرب الضريبي

ترشيحاتنا

150.8 مليار دولار.. تعرف على حصيلة المساعدات الغربية لأوكرانيا

كبار الشيوخ ورجال الدين في عزاء نجل عبد الباسط عبد الصمد| شاهد

بعد تقرير النقد الدولي.. أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

نجوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي.. رضا سيد شخصية مؤثرة كرمها الرئيس

كورتوا: انتقال رونالدو للنصر دليل على رغبة السعودية في التطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

أقرب طريق لقلب الست.. 5 صور مثيرة لـ رضوى الشربينى.. شاهد

ليه الأزمات القلبية زادت ؟ .. جمال شعبان يجيب

لفتة مفاجئة من 3 شباب نحو صديقهم المصاب بالسرطان.. شاهد ماذا فعلوا

فيديو

كواليس عودة فتوح للزمالك واعتزال حازم إمام.. فيديوجراف

تسريب الامتحانات .. شاومينج يثير ضجة على الفيسبوك

طفل للبيع بـ 50 ألف جنيه.. حكاية أم تجردت من معاني الإنسانية.. شاهد

لها تأثير كبير.. العلماء يحذرون من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ