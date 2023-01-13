بيصور بنتي وهي بتمسح|سيدة لقاضي الأسرة: جوزى شهواني

“بيصور بنتي وهي بتكنس وتستحمي و بيعمل حاجات وحشة على صورها”.. داخل محكمة الأسرة ، سيدة تتحدث عن زوجها الشهواني الخائن.. المتعدد العلاقات وكثير النظر لأجساد النساء والتمعن فيها والقيام بتصويرهن أيضا حتي فعل ذلك الأمر حتي مع ابنتها.

أرشيفية

وفاه وجواز .. وبنت 15 سنة

واصلت الزوجة حديثها: من 3 سنوات جوزي توفي عندي منه بنت عندها 15 سنة ، اتجوزت جاري بعد إلحاح طرق طويل منه،دا عمل كل حاجة علشان أوافق أني أتجوزه وبالفعل حصل وأتجوزته بعد ما وعدني أنه هيعامل بنتي زي بنته بالظبط .

تكمل الزوجة بحديث يملؤه خيبة الأمل، وتقول: بعد فترة حسيت انه بيبص لبنتي بنظرات مش كويسة مع ان الحياة بينا كانت طبيعية جدا وكان بيصرف عليناوبيعاملني بإحترام لكن مع بنتي كان بيهتم بيها وبيركز معاها أكتر مني زي لو غابت برا البيت شوية يبقي قاعدمضايق ومش علي بعضه ، كان دايما بسال نفسي بيعمل كدة معاها عشان بيعطف عليها بعد ما اتيتمت ولا في حاجةغلط مش قادره افهم الشك كان هيجنني و اكتشفت كل حاجة.

أرشيفية

صور بنتي وهي بتمسح الشقة

تتابع الزوجة حديثها، الغريب:" دخلت في يوم علي جوزي الأوضة في مرة ولقيته ماسك التليفون وبيعمل حاجات مشكويسة قدامه بصيت عشان أشوف بيتفرج علي أية لقيتها صور بنتي، كل الصور لبنتي وهي بتستحمي أو نايمة أوبتميل وهي بتكنس أو بتمسح الشقة وقتها اول حاجة عملتها مسحت كل الصور دي وطردته برة الشقة ونزلت وراه فضحته في الشارع ، و رفعت عليه دعوي خلع .