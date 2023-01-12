خلافات بينهما.. تشريح جثة شاب أنهى حياته عاطل بعين شمس

أمرت جهات التحقيق بعين شمس ، اليوم بتشريح جثة شاب قُتل على يد عاطل بسبب خلافات بينهما في عين شمس، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، و الاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بلاغا لقسم شرطة عين شمس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد آخر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص في العقد الرابع من عمره وتم نقلهتحت تصرف النيابة العامة.

تبين خلال التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة هو عاطل بسبب وجود خلافات بينهما حيث نشبت بينهما مشادةكلامية وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على الضحية حتى تسبب في تهشيم رأسه.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتماتخاذ الإجراءات القانونية.