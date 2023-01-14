بسبب القصف الروسي.. انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد بسبب القصف الروسي.

وحذر جالوشينكو من أن الأيام القادمة بأوكرانيا ستكون صعبة بعد استهداف روسيا البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق.

من جانبها، استهدفت روسيا اليوم السبت البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، وفق ما نقل مسؤولون أوكرانيون.

وحث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو السكان على "البقاء في الملاجئ!".

وسُمع دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة.

من جهته كتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق تليجرام أن "هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية" جار في كييف.

وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحض السكان على "البقاء في الملاجئ!". وسقطت شظايا صاروخ في منطقة جولوسيفسكي، وسجلت هجمات في الجنوب في منطقة زابوريجيا.