بكلمات لاذعة.. Casio ترد على سخرية شاكيرا

كانت قصة انفصال الثنائي شاكيرا من حبيبها نجم كرة القدم جيرارد بيكيه حديث العام بعدما كانت تضرب بـ قصتهما الأمثال، ولكن الانفصال بين النجميين العالميين لم يمر مرور الكرام.

فبعد أشهر من انفصال الثنائي، قررت شاكيرا أن تكون أغنيتها الجديدة هجوم موجهة لـ حبيبها السابق بيكيه الذي تركها من اجل سيدة أخرى.

أطلقت شاكيرا الأغنية لـ تحدث في غضون ساعات قليلة ضجة عالمية ضخمة ومشاهدات بـ الملايين، بسبب كلمات الأغنية الهجومية.

فكانت الجملة التي أحدثت داوي انفجار بين الثنائي " أنت استبدلت الساعة الرولكس بالكاسيو"، ليرد عليها بيكيه في بث مباشر أثناء الترويج لبطولته Kings League ": ساعة كاسبو تدوم مدى الحياة".

بل وأشار بيكيه أنه اتفق مع شركة الساعات اليابانية لـ إهداء كل شخص مشارك في بطولته ساعة يد.

خرجت شركة كاسيو للرد على تهكم النجمة شاكيرا، وقالت في تدوينة لها على صفحة الشركة:" شاكيرا ، قد لا نكون رولكس ولكن من الواضح أن عملائنا مخلصون لنا".