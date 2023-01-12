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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شبيه الأرض.. ناسا توضح أسرار الكوكب المكتشف حديثًا

صدى البلد

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لـ وكالة ناسا الأمريكية لـ علوم الفضاء أول كوكب له،والذي يبدو عليه بأنه عالم صخري يشبه كوكبنا.

يُصنف الكوكب خارج المجموعة الشمسية رسميًا على أنه LHS 475 b. ، ويشكل 99 في المائة من قطر الأرض ، وبينما هو أرضي ، لا يعرف العلماء بعد ما إذا كان له غلاف جوي.

على الرغم من أن الفريق لا يستطيع استنتاج ما هو موجود ، فقد استبعدوا وجود غلاف جوي كثيف، واعتقدوا بأنه يسيطر عليه الميثان مشابه لجو قمر زحل تيتان.

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كشفت JWST أن الكوكب ، الذي يقع على بعد 41 سنة ضوئية ، أدفأ ببضع مئات من الدرجات من الأرض ويكمل مداره في يومين.

لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن LHS 475 b. ، ظلت هذه الكواكب الخارجية 'غير مرئية' للتلسكوبات الفضائية ، لكن JWST يثبت مرة أخرى مدى قوة تقنيته.

قال مارك كلامبين ، مدير قسم الفيزياء الفلكية في مقر ناسا بواشنطن ، في بيان: "هذه النتائج الرصدية الأولى من كوكب صخري بحجم الأرض تفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات المستقبلية لدراسة الغلاف الجوي للكواكب الصخرية باستخدام ويب".

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وأضاف:"ويب يقرّبنا أكثر فأكثر من فهم جديد للعوالم الشبيهة بالأرض خارج نظامنا الشمسي ، والمهمة ما زالت في بدايتها".

في حين أن هذا الاكتشاف مذهل ، يعمل العلماء الآن على تحديد تكوين الغلاف الجوي للكوكب، يلاحظ الفريق أنه على الرغم من أن الكوكب قد لا يكون له غلاف جوي ، إلا أن بعض التركيبات الجوية ، مثل الغلاف الجوي النقي لثاني أكسيد الكربون ، لم يتم استبعادها.

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