عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه .. 100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

زيادة سعرية جديدة لـ كروس لاند موديل 2023

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل عن زيادة سعرية جديدة ، فى اقل من شهر للسيارة كروس لاند موديل 2023 ، لتكون بذلك ثانى زيادة للسيارة فى بداية العام الحالى .

 

أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .

 

كلاكيت تانى مرة ..  100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا 2023

بعد سبعة ايام من الزيادة الاولى لسيارات أوبل فى مصر والتى تقدر بـ 110 الف جنيه ، اعلن وكيلها المحلى عن زيادة جديدة لطرزاته داخل الاسواق والتى تضمت الثلاث طرازات المتوفرين .

 

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 85 ألف جنيه .. تفاصيل

تعد علامة ميتسوبيشي اليابنية من أكثر العلامات انتشاراً ورواجاُ فى الشارع المصري، خاصةً سيارتها الأيقونية “لانسر”، والتى حققت مبيعات ضخمة منذ ظهورها الأول وتعد المنافس الأبرز للأيقونة “كورولا”، خاصةً في سوق المستعمل.

 

بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور

تتميز سيارات الدفع الرباعي بقدرات استثنائية تمكنها من تحدي المنحدرات الصعبة والطرق الصحراوية والجبلية، وذلك بفضل قوتها الكبيرة، كما تتوفر بالعديد من التجهيزات والمواصفات الفاخرة، مثل أنظمة الترفيه والملاحة، ومواصفات الأمن والسلامة.

 

سيارة حنفي الأبهة للبيع بـ 19 ألف جنيه.. تفاصيل

كيف لنا أن ننسى الصراع الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما المصرية، والذي كانت بطلته عجلة قيادة أسطورة فيات الشهيرة 132، حينما استخدمها حنفي الأبهة “عادل إمام” للدفاع عن شريف بركات ضد مافيا خيري ورشاد وبدوي، وبسبب هذا المشهد حصلت السيارة فيات 132 على حب جموع المصريين مما جعلها تنافس في سوق المستعمل بقوة حتى يومنا هذا.

 

بورصة السيارات .. زيادة 100 ألف جنيه لـ تويوتا CHR موديل 2023

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة رسمية جديدة لأغلب السيارات المطروحة في السوق المحلي المصري، وعلى رأس تلك السيارات الكروس أوفر CHR، وزادت قيمتها 100 ألف جنيه دفعة واحدة.

 

تويوتا CHR عمان ميتسوبيشي أوتوماتيك اوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

موضوعات متعلقة

مرسيدس تبدأ تسليم السيارة الأقوى في تاريخها | صور

إنتاج 10.6 مليون سيارة.. تويوتا تكشف عن خطتها في 2023

أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور

بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور

بورصة السيارات .. زيادة 100 ألف جنيه لـ تويوتا CHR موديل 2023

بداية من 75 ألف درهم.. 5 سيارات كروس أوفر في الإمارات| صور

زيادة 150 ألف جنيه لأسعار تويوتا فورتشنر 2023 | تفاصيل

لذوي الهمم.. أشهر 5 سيارات مستعملة بداية من 150 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

قبل انطلاقها بدقائق.. شاهد نظافة وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

سلسلة العنف لا تتوقف.. مقتل امرأة وإصابة شخصين في إطلاق نار بواشنطن

الجزارون متضررون .. تحرك جديد في أسعار اللحوم اليوم

أخبار التكنولوجيا| فعلها فورا.. أهم ميزات خصوصية لحمايتك في واتساب.. وأفضل هاتف للشباب من أوبو

أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الأربعاء 18- 1-2022

الطلاب يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه إليها .. هذه العلامات تكشف إصابتك بـ الكبد

ماذا يدل ألم البطن فى النصف العلوى الأيسر؟

أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

اسم له تاريخ.. ما هي جنسية الأخوان صيدناوي وكيف كونا امبراطوريتهما؟

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ