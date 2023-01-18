أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه .. 100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
زيادة سعرية جديدة لـ كروس لاند موديل 2023
اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل عن زيادة سعرية جديدة ، فى اقل من شهر للسيارة كروس لاند موديل 2023 ، لتكون بذلك ثانى زيادة للسيارة فى بداية العام الحالى .
أبرز 5 سيارات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه | صور
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .
كلاكيت تانى مرة .. 100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا 2023
بعد سبعة ايام من الزيادة الاولى لسيارات أوبل فى مصر والتى تقدر بـ 110 الف جنيه ، اعلن وكيلها المحلى عن زيادة جديدة لطرزاته داخل الاسواق والتى تضمت الثلاث طرازات المتوفرين .
اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 85 ألف جنيه .. تفاصيل
تعد علامة ميتسوبيشي اليابنية من أكثر العلامات انتشاراً ورواجاُ فى الشارع المصري، خاصةً سيارتها الأيقونية “لانسر”، والتى حققت مبيعات ضخمة منذ ظهورها الأول وتعد المنافس الأبرز للأيقونة “كورولا”، خاصةً في سوق المستعمل.
بداية من 8500 ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في عمان |صور
تتميز سيارات الدفع الرباعي بقدرات استثنائية تمكنها من تحدي المنحدرات الصعبة والطرق الصحراوية والجبلية، وذلك بفضل قوتها الكبيرة، كما تتوفر بالعديد من التجهيزات والمواصفات الفاخرة، مثل أنظمة الترفيه والملاحة، ومواصفات الأمن والسلامة.
سيارة حنفي الأبهة للبيع بـ 19 ألف جنيه.. تفاصيل
كيف لنا أن ننسى الصراع الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما المصرية، والذي كانت بطلته عجلة قيادة أسطورة فيات الشهيرة 132، حينما استخدمها حنفي الأبهة “عادل إمام” للدفاع عن شريف بركات ضد مافيا خيري ورشاد وبدوي، وبسبب هذا المشهد حصلت السيارة فيات 132 على حب جموع المصريين مما جعلها تنافس في سوق المستعمل بقوة حتى يومنا هذا.
بورصة السيارات .. زيادة 100 ألف جنيه لـ تويوتا CHR موديل 2023
كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة رسمية جديدة لأغلب السيارات المطروحة في السوق المحلي المصري، وعلى رأس تلك السيارات الكروس أوفر CHR، وزادت قيمتها 100 ألف جنيه دفعة واحدة.