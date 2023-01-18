أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه .. 100 ألف جنيه ارتفاعا فى أسعار أوبل موكا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل عن زيادة سعرية جديدة ، فى اقل من شهر للسيارة كروس لاند موديل 2023 ، لتكون بذلك ثانى زيادة للسيارة فى بداية العام الحالى .

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .

بعد سبعة ايام من الزيادة الاولى لسيارات أوبل فى مصر والتى تقدر بـ 110 الف جنيه ، اعلن وكيلها المحلى عن زيادة جديدة لطرزاته داخل الاسواق والتى تضمت الثلاث طرازات المتوفرين .

تعد علامة ميتسوبيشي اليابنية من أكثر العلامات انتشاراً ورواجاُ فى الشارع المصري، خاصةً سيارتها الأيقونية “لانسر”، والتى حققت مبيعات ضخمة منذ ظهورها الأول وتعد المنافس الأبرز للأيقونة “كورولا”، خاصةً في سوق المستعمل.

تتميز سيارات الدفع الرباعي بقدرات استثنائية تمكنها من تحدي المنحدرات الصعبة والطرق الصحراوية والجبلية، وذلك بفضل قوتها الكبيرة، كما تتوفر بالعديد من التجهيزات والمواصفات الفاخرة، مثل أنظمة الترفيه والملاحة، ومواصفات الأمن والسلامة.

كيف لنا أن ننسى الصراع الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما المصرية، والذي كانت بطلته عجلة قيادة أسطورة فيات الشهيرة 132، حينما استخدمها حنفي الأبهة “عادل إمام” للدفاع عن شريف بركات ضد مافيا خيري ورشاد وبدوي، وبسبب هذا المشهد حصلت السيارة فيات 132 على حب جموع المصريين مما جعلها تنافس في سوق المستعمل بقوة حتى يومنا هذا.

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية تويوتا عن زيادة رسمية جديدة لأغلب السيارات المطروحة في السوق المحلي المصري، وعلى رأس تلك السيارات الكروس أوفر CHR، وزادت قيمتها 100 ألف جنيه دفعة واحدة.