زيادة 150 ألف جنيه لأسعار تويوتا فورتشنر 2023 | تفاصيل

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” تويوتا فورتشنر موديل 2023 زيادة رسمية جديدة بلغت 150 ألف جنيه تقريباً، وتتوفر السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات هي SMART و ELEGANCE و SPORT.

ظهرت السيارة فورتشنر للمرة الأولى عام 2005 كنسخة عائلية من سيارة تويوتا هايلكس البيك أب الشهيرة، ومنذ ذلك الوقت حققت السيارة نجاحات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الأولى SMART بسعر 1,740,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثانية ELEGANCE بسعر 1,890,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023 الفئة الثالثة SPORT بسعر 1,990,000 جنيه.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023:

تعتمد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 245 نيوتن/متر، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2700 سي سي، ، يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك اخر 6 سلندر سداسي الأسطوانات، بقوة 234 حصانا، وبسعة 4000 سي سي، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الرباعي، 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4795 مم للطول، و 1855 مم للعرض، مع قاعدة عجلات بطول 2745 مم، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1835 مم.