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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 85 ألف جنيه .. تفاصيل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر موديل 1996

تعد علامة ميتسوبيشي اليابنية من أكثر العلامات انتشاراً ورواجاُ فى الشارع المصري، خاصةً سيارتها الأيقونية “لانسر”، والتى حققت مبيعات ضخمة منذ ظهورها الأول وتعد المنافس الأبرز للأيقونة “كورولا”، خاصةً في سوق المستعمل.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين" الأبرز فى مصر، هناك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1996، أوتوماتيك باللون السيلفر للبيع بـ 85 ألف جنيه.

 ميتسوبيشي لانسر موديل 1996

جاءت ميتسوبيشي لانسر موديل 1996 بمحرك سعة 1300 سي سي، بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 85 حصان، تستهلك وقود 5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 ميتسوبيشي لانسر موديل 1996

تتوافرميتسوبيشي لانسر موديل 1996 بمقصورة رحبة تستوعب 4 شخاص بأريحية كاملة، مع زجاج كهربي، ومكيف هواء تقليدي، بالإضافة لعدادات قراءة بسيطة، وعجلة قيادة عادية.

وبحسب مالك السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1996، تعرضت لدهان خارجي للتجديد، وهي باللون السيلفر، وبلغت قراءات عدادها أكثر من 350 ألف كيلومتر، بسعر 85 ألف جنيه.

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