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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي لانسر بـ 60 ألف جنيه.. تفاصيل

إلحق ميتسوبيشي لانسر
إلحق ميتسوبيشي لانسر بـ 60 ألف جنيه

تسببت موجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" بطريقة جنونية في مصر في إثارة غضب الكثير وخاصة الفئة المجتمعية المتوسطة، مما أدى إلى استيائهم واتخاذهم القرار بالإتجاه إلى السوق المستعملة لتوافر مختلف أنواع السيارات بأسعار مقبولة بشكل ما مقارنة بأسعار "الزيرو" و أيضًا لحل تلك المشكلة اللعينة المسماة بظاهرة الـ"أوفر برايس".

ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993

يتجه دائمًا المصريين للسيارات اليابانية الصنع، باعتبارها من اكثر السيارات اعتمادية المناسبة لطبيعة الطرق المصرية، و بأسعار اقتصادية تناسب الفئة المجتمعية المتوسطة، وتعتبر سيارات العلامة التجارية ميتسوبيشي لانسر هي الأشهر والأحب لقلوب الكثير وخاصة سيارتها التي تحمل لقب "البطة" التي توفرت عبر إحدى المنصات الإلكترونية لبيع السيارات المستعملة.

ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993

 فبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على السيارة ميتسوبيشي لانسر “البطة” موديل 1993 بـ 60 ألف جنيه.

جاءت السيارة ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993 بمحرك تبلغ سعته 1300 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانوال"، وتحتوي على زجاج أمامي وخلفي كهربائي و أيضًا مرايا كهربائية ومكيف للهواء.

ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993

أما عن المقصورة الداخلية ميتسوبيشي لانسر “البطة” موديل 1993، فهي تتسم بالرحابة كعادة سيارات هذه الحقبة حيث تتسع لخمسة أشخاص بكل أريحية اثنين منهم في المقاعد الأمامية وثلاثة آخرين في المقاعد الخلفية منهما شخصين بالغين وطفل، وهي مزودة بعجلة قيادة تقليدية بسيطة وعدادات قراءة إعتيادية.

ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993

وبحسب مالك السيارة فإنه قد بلغ عداد ميتسوبيشي لانسر "البطة" موديل 1993 أكثر من 200 ألف كيلو متر، وكانت حصلت من قبل على دهان خارجي وداخلي للتجديد.

أوفر برايس سوق المستعمل لسيارات اليابانية ميتسوبيشي لانسر ميتسوبيشي لانسر البطة موديل 1993

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